الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"العيشة فى الحرام تنتهى بالموت".. تفاصيل جديدة صادمة فى "مقتل سيدة المطرية"

جريدة الدستور

كشفت التحريات في واقعة مقتل سيدة على يد طليقها بمنطقة المطرية، عن أن القاتل والضحية انفصلا منذ 9 سنوات.

وأشارت التحريات، إلى أن المجني عليها انفصلت عن المتهم؛ بسبب سوء تعامله معها وتعديه بالضرب عليها، وحاول بعدها التعدي عليها بسبب رفعها قضايا نفقة ضده.

ولفتت إلى أنه منذ 6 سنوات وبعد 3 سنوات من انفصالهما توجه المتهم لطليقته واحتجزها لإجبارها على التنازل عن حقوقها، وحاول إرغامها على التوقيع على إيصال أمانة لكن تدخلت أسرتها حينها.

ونوهت بأنه في شهر يوليو الماضي، توجهت السيدة لطليقها بمحض إرادتها وأقامت معه في شقته دون زواج، وتعدى عليها بالضرب بعد تعاطيه المخدرات، وعندما بدأت في فقد الوعي استدعى ابن شقيقته شابًا آخر يعمل صيدليًا واصطحبوها لمستشفى الدمرداش ولكنها توفيت.

وكانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى الدمرداش بوصول جثة سيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة.

وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته ونشبت مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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