الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف خريطة الأنشطة الرياضية بمهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل الفعاليات الرياضية ضمن مهرجان العلمين الجديد.

وفي هذا السياق، قالت سلسبيل سليم، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العلمين، إن هناك سباقًا رياضيًا يسمى "ترايثلون" تشهده مدينة العلمين الجديدة والمكون من 3 رياضات جميعها ألعاب أوليمبية، ويقوم المتسابقون في هذا السباق بالسباحة لمسافة تبلغ 1.5 كيلو متر، ثم يقومون بركوب الدراجات والسير بها لمسافة تبلغ 40 كيلومترًا، ثم بعد ذلك الركض لمسافة تبلغ 10 كيلومترات.

ويحتاج سباق "ترايثلون" لقدرات كبيرة بدنيًا وذهنيًا حتى يستطيع المتسابق إكمال السباقات دون توقف أو استراحة خلال ساعة و50 دقيقة، كما تعتمد أيضًا على سرعة التبديل بين الملابس والأحذية الخاصة بكل مرحلة من مراحل اللعبة.

وهناك عدة أنواع منه الشتوي الذي يضم التزلج على الجليد، والجبلي الذي لا يشمل السباحة.

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