كاتب صحفى: مبادرة "بنفكر لبلدنا" تستهدف تحويل الأبحاث إلى واقع يُفيد الناس

تحدث الكاتب الصحفي جمال رائف عن مبادرة "بنفكر لبلدنا"، لافتًا إلى أنها مبادرة مهمة جدًا تؤكد أن الدولة المصرية لديها نهج ثابت فيما يتعلق بإنتاج الأفكار الجديدة.

وقال "رائف" خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن مبادرة "بنفكر لبلدنا" تستهدف تحويل الأبحاث إلى واقع يفيد الناس، متابعًا: "بالفعل نحن نحتاج إلى أفكار غير تقليدية وتأتي من خلال المشاركة المجتمعية بين الباحثين والطلاب والخبراء".

ولفت إلى أن فكرة الانتقال من النظريات والأبحاث وإيجادها على أرض الواقع أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في إنتاج أفكار غير تقليدية لعدة محاور مهمة على رأسها تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر، بالإضافة إلى تنمية الصادرات المصرية إلى الخارج وغيرها من محاور اقتصادية مهمة جدًا في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه ظرفًا اقتصاديًا عالميًا غير تقليدي نحتاج فيه إلى أفكار مبتكرة وجديدة، ومثل هذه المبادرات تسهم في تحقيق ذلك.

وتابع: "مبادرة بنفكر لبلدنا أيضًا ستسهم في خلق وعي جمعي بأهمية تطوير تلك المحاور، وتكوين إدراك مجتمعي بأهمية ما يحدث الآن من تنمية اقتصادية في مصر".