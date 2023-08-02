الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمشاركة "المتحدة".. تفاصيل عقد الاجتماع التأسيسى لإطلاق اتحاد منتجى مصر

رامي رضوان
رامي رضوان

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه بغرض الحفاظ على صناعة الدراما  في مصر واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل الوطن العربي، فقد تم عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر. 

وأضاف رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية dmc، أن الاجتماع ضم 18 من أكبر شركات الإنتاج في مصر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان هناك اتفاق في الاجتماع التأسيسي على عقد اجتماعات دورية لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامية وأدواته وآلياته وهيكل الأجور وتطوير المحتوى والإمكانيات الفنية بشكل يضمن نمو تطور السوق للإنتاج الدرامي. 

وأوضح أنه عقب الاجتماع، فإن أغلب الحاضرين في تصريحاتهم أثنوا على هذه الفكرة وعلى  تشكيل هذا الاتحاد، لافتًا إلى أن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأستاذ عمرو الفقي وصف تأسيس هذا الاتحاد بأنه خطوة مهمة لصالح الدراما المصرية.

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

توقعات الأرصاد.. أمطار تصل لرعدية فى عدة مناطق بالجمهورية

"رفضت الزواج منه".. مقتل سيدة على يد عاطل فى المنوفية

أحمد موسى يكشف تفاصيل فيلم الإرهابية المفبرك عن مصر

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس