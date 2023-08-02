بمشاركة "المتحدة".. تفاصيل عقد الاجتماع التأسيسى لإطلاق اتحاد منتجى مصر

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه بغرض الحفاظ على صناعة الدراما في مصر واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل الوطن العربي، فقد تم عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر.

وأضاف رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية dmc، أن الاجتماع ضم 18 من أكبر شركات الإنتاج في مصر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان هناك اتفاق في الاجتماع التأسيسي على عقد اجتماعات دورية لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامية وأدواته وآلياته وهيكل الأجور وتطوير المحتوى والإمكانيات الفنية بشكل يضمن نمو تطور السوق للإنتاج الدرامي.

وأوضح أنه عقب الاجتماع، فإن أغلب الحاضرين في تصريحاتهم أثنوا على هذه الفكرة وعلى تشكيل هذا الاتحاد، لافتًا إلى أن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأستاذ عمرو الفقي وصف تأسيس هذا الاتحاد بأنه خطوة مهمة لصالح الدراما المصرية.