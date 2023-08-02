"تعاون وتكامل"| صنّاع الدراما: "اتحاد منتجى مصر" هدفه الحفاظ على الريادة.. و"المتحدة" أعادت التوازن للسوق

أشاد عدد من كبار المنتجين الفنيين بفكرة «اتحاد منتجى مصر»، الذى تم عقد اجتماعه التأسيسى، أمس، بحضور ممثلين عن كبريات شركات الإنتاج الفنى فى مصر، وعلى رأسها «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، فى إطار سياستها للتنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفنى المصرية، وحرصًا منها على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصرى ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حضر الاجتماع التأسيسى للاتحاد ممثلون عن ١٨ شركة، هى شركات: «الباتروس»، و«سلميديا»، و«k media»، و«watch it»، و«فنون مصر»، و«العدل جروب»، و«Aroma»، و«سكوير ميديا»، و«Media hub»، و«TVision»، و«سينرجى»، و«السبكى للإنتاج الفنى»، و«فانتدج برودكشن»، و«المتحدة للإنتاج السينمائى»، و«Art makers»، و«sky limit»، و«BlueBee Productions»، و«+DS».

‏كما أشاد كبار المنتجين بالحضور المميز للاجتماع التأسيسى وحرص المشاركين فيه على التنسيق المشترك والدائم، لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامى، وأدواتها، وآلياتها وهيكل الأجور، بالإضافة إلى العمل على تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذى يضمن نمو وتطوّر سوق الإنتاج الدرامى، والحفاظ على تلك الصناعة المهمة، خاصة بعد ترحيب الحضور بانضمام شركات إنتاج أخرى إليهم فى تأسيس الاتحاد.

جمال العدل: البناء على مكتسبات الفترة الماضية والتنسيق بين عناصر الصناعة

أعرب المنتج الكبير جمال العدل، رئيس مجلس إدارة شركة «العدل جروب»، عن سعادته الكبيرة بعقد الاجتماع التأسيسى لإطلاق «اتحاد منتجى مصر»، الذى ضم مجموعة من أكبر شركات الإنتاج الفنى فى مصر، على رأسها «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وقال «العدل»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن تأسيس «اتحاد منتجى مصر» يحافظ على المكتسبات التى تمت خلال السنوات الماضية، ويبنى على ما بذل من جهد وتنظيم وتنسيق بين كل عناصر الصناعة، التى أصبحت تتطلب أموالًا طائلة بسبب التضخم العالمى.

وأوضح أن الأوضاع العالمية مؤخرًا تهدد بتوقف عجلة الإنتاج الفنى بشكل كبير، لكون الأزمات المتتالية لا تصب فى صالح الصناعات التى تتطلب أموالًا طائلة، مضيفًا: «كان لزامًا علينا الترابط من أجل صناعة الدراما المهمة، والموجودة فى مصر من عام ١٩٦٠، وكان يجب علينا المحافظة عليها إلى أن تنضبط الأمور بشكل كامل».

وتابع: «نهدف إلى أن تتاح فرص العمل للجميع، فلا يجب أن يعمل البعض ولا يعمل البعض الآخر، أو أن يحصل البعض على الأموال ويعانى آخرون، كما يجب أن تكون الأجور منضبطة، مع ضبط السوق أيضًا، لتطوير الصناعة فيما بعد».

ريمون مقار: يعيد التوازن بين أجور كبار النجوم والممثلين المساعدين

أشاد المنتج ريمون مقار، رئيس شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج الفنى، بتأسيس اتحاد منتجى مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال إنها خطوة مهمة تخدم الصناعة بشكل عام.

وأضاف أن جميع المنتجين سارعوا لتلبية دعوة «المتحدة» لتأسيس الاتحاد، خاصة أنها المرة الأولى التى يجرى فيها جمع منتجى مصر بالكامل على طاولة واحدة لبحث مشكلات الإنتاج الدرامى.

وأكد «مقار» أن اتحاد منتجى مصر سيكون له دور كبير فى ضبط السوق الدرامية من خلال وضع آليات محددة تضمن جودة المنتج النهائى، والعدالة فى منح الأجور لكبار النجوم والممثلين المساعدين.

وأشار إلى أن تفعيل عمل الاتحاد يعود بالإيجاب على الكل، مؤكدًا أن ضبط السوق الدرامية بشكل عام يسهم فى الارتقاء بالمحتوى وتحديد سقف للأجور، لأن هناك فترة شهدت مبالغة كبيرة من بعض النجوم فى أجورهم.

وأضاف أن انعقاد اجتماع أعضاء الاتحاد سيكون بشكل دورى، بهدف مناقشة جميع الاقتراحات لتحسين الأداء العام، موجهًا الشكر للشركة المتحدة على حرصها الدائم على تطوير الصناعة.

كريم أبوذكرى: ستؤدى إلى ضبط الأسعار وضمان الحقوق

قال المنتج كريم أبوذكرى، مالك شركة «‏k media‏» للإنتاج، إن الهدف من اتحاد ‏المنتجين المصريين، الذى أعلن عنه فى أول اجتماعاته، هو العمل على تطوير صناعة الدراما المصرية ‏على كل المستويات، مع تحقيق التكامل بين الشركات ‏المنتجة، سواء بالشراكة أو التنسيق فى المشاريع، لتلافى وجود ‏تشابه بين الأعمال الدرامية فى الموسم الواحد.‏ وأضاف: «أهم ما فى الأمر هو مواجهة الخسائر، خاصة فى ‏ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية، فللأسف يحاول البعض استغلال التضخم العالمى لزيادة أجره بنسب كبيرة مبالغ فيها، قد تصل أحيانًا إلى ٧٠٪ و١٠٠٪، ‏فى استغلال للوضع يتناسى وجود أزمة اقتصادية عالمية».‏ وتابع: «استمرار الوضع على هذا النحو قد يتسبب فى توقف شركات الإنتاج ‏الدرامى وإغلاقها، لكن التكامل بين الجميع سيسهم فى ضبط الأسعار ‏وضمان الحقوق، لذا ‏يجب على كل الشركات المصرية بلا استثناء أن ‏تلتزم بقرارات الاتحاد، لأن الهدف منها هو تفعيل آليات إنتاجية من شأنها ‏تطوير الصناعة ودعمها». وأكد «أبوذكرى» أن شركات الإنتاج المصرية لديها عباءات مالية قوية، لكنها تتأثر بمطالبات ‏زيادة الأجور من البعض بصورة مبالغ فيها، ما قد يؤثر على صناعة الدراما نفسها، لأن ذلك قد يدفع المنتجين للتراجع عن التواجد فى السوق خوفًا من الخسائر.

«المتحدة»: يحقق انتظام سوق الإنتاج

قال عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تأسيس «اتحاد منتجى مصر» يعد خطوة مهمة للغاية تصب فى صالح الدراما المصرية.

وكتب «الفقى»، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تأسيس اتحاد منتجى مصر خطوة مهمة لصالح صناعة الدراما المصرية.. بالتوفيق لكل منتجى الدراما».

فيما عقب المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة، على تدشين «اتحاد منتجى مصر»، عبر حسابه على «فيسبوك»، بقوله: «تدشين اتحاد منتجى مصر خطوة عظيمة تحقق انتظام سوق الإنتاج فى مصر.. وتحافظ على ريادة الدراما والإنتاج المصرى».

ولاقى ذلك إشادة من عدد كبير من صناع الدراما المصرية، مع التذكير بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دعم صناعة الفن والدراما فى مصر، وقدرتها على الحفاظ على تلك الصناعة فى الفترة الماضية، مع تقديم عدد كبير من الأعمال المهمة، سواء داخل الموسم الرمضانى أو خارجه، والتى لاقت رواجًا مصريًا وعربيًا وأصبحت من أهم الأعمال التى قدمت فى الفترة الأخيرة.

أحمد السبكى: المنتجون سيقدمون مقترحات للارتقاء بالفن

أشاد المنتج أحمد السبكى بتأسيس اتحاد منتجى مصر بمشاركة عدد كبير من الكيانات الإنتاجية الضخمة، وثمَّن جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دعمها للإنتاج الدرامى، واصفًا الاجتماع التأسيسى للاتحاد بالخطوة المهمة لضبط آليات السوق الدرامية، خاصة الأجور.

وأضاف أن الخطوة جاءت فى وقتها تمامًا لدعم الدراما المصرية، وأنها تسهم فى ضبط السوق الدرامية وستعود بالنفع على المنتج والمشاهد بشكل عام.

وأوضح «السبكى» أن الاجتماع كان تأسيسيًا للإعلان عن تدشين الاتحاد، وأن المنتجين سيتقدمون بمقترحات متنوعة خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالفن المصرى والقضاء على أى سلبيات شهدتها السوق الدرامية خلال الفترة الماضية.

وأكد أن دخول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السوق الدرامية يسهم فى ضبط السوق بشكل كبير.

إبراهيم حمودة: يعزز الريادة ويضمن جودة المنتج النهائى

ثمَّن المنتج إبراهيم حمودة تدشين اتحاد منتجى مصر، مؤكدًا أنها خطوة طال انتظارها، مشيدًا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحرصها على تأسيس الاتحاد، وجهودها المهمة لتطوير صناعة الدراما.

وأكد أن المشهد الدرامى سيختلف تمامًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كاهل المنتجين كان مثقلًا بالبحث عن النصوص الدرامية الجيدة ثم اختيار النجوم وفرق العمل والتفاوض على الأجور.

ولفت «حمودة» إلى أن الصناعة واجهت العديد من المشكلات، ولكن دخول الشركة المتحدة للمجال ضبط المشهد بشكل كبير، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرًا كبيرًا يعيد الدراما المصرية للريادة.

وأشار إلى أن أعضاء الاتحاد سيوالون عقد الاجتماعات ومناقشة الاقتراحات التى تخدم الصالح العام.

طارق الجناينى: صنع فرص للمنتجين والقضاء على الاحتكار

قال المنتج طارق الجناينى إن إطلاق «اتحاد منتجى الدراما» خطوة مهمة، تأخرت كثيرًا، لكن يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعيها الدائم للتطوير على كل الأصعدة، سواء الفنية أو الرياضية أو المجالات الأخرى.

وأضاف أن تدشين اتحاد منتجى مصر يهدف إلى حماية وتنظيم صناعة الدراما، لما تشهده من تطورات على مدار سنوات، والعمل على فتح أسواق جديدة تحت رعاية «المتحدة».

وأكد أن اجتماع الشركات بهذا الشكل المنظم سيفيد المحتوى الدرامى، ويؤكد ريادتنا فى المجال.

وعبَّر «الجناينى» عن سعادته بهذه الخطوة التى تهدف أيضًا إلى تنظيم علاقات العمل داخل المنظومة، وخلق فرص جديدة لعدد من الشركات، والقضاء على احتكار السوق.