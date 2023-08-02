قناة الناس.. أمين الفتوى: تفسير الأحلام ليس علمًا فى الإسلام (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعي "هيام" من الإسماعيلية، مفاده إنها تريد حكم الشرع فى اتصالها ببرامج تفسير الأحلام، هل عليها إثم فى ذلك؟.

وقال أمين الفتوى بالإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"،: "تفسير الأحلام ليس علمًا فى الإسلام، مثل علم الفقه أو التفسير، وليس له قواعد أو أى أصول، وتفسير الأحلام كانت مهام الأنبياء وكان فتحًا لهم من عند الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "أنت بتروح لشخص يدعى إنه متخصص فى تفسير الأحلام، وهو كل الأمر بيعمل فراسة ويحلل ويربط الأمور ببعضها، وسيدنا النبي علمنا لما نشوف حلم نعمل إيه"، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: قال سيدنا النبي ﷺ: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره؛ فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومما رأى ثلاث مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر؛ فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحدًا".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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