الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لاول منذ 20 عاما "مصر" تشارك في مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان في جنوب أفريقيا

مؤتمر الاتحاد الافريقي
مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان

صرح د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن وفد التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان يشارك في مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.


وأضاف أن الوفد المصري سوف يعرض على المؤتمر خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تصبح حديقة مفتوحة بلا حواجز على غرار الحدائق الدولية وذلك بمعرفة اكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق.
 

ومن ناحيته المهندس شادي أمين رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان أكد ان مشاركة مصر في مؤتمر حدائق الحيوان  بجنوب أفريقيا يأتي لأول مرة بعد اكثر من 20 عاما من الانقطاع بسبب خروج الحديقة من التنصنيف الدولى عام 2004 مشيرا الى معظم الدول الافريقية مشاركة في المؤتمر  وكذلك نخبة من خبراء حدائق الحيوان في العالم.


كما أشار"أمين" إلى أن الاتحاد الافريقي كان قد سبق ووافق على مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وان التطوير سوف يكون تحت اشراف الاتحادين الافريقي والعالمي مما يسهل عودة الحديقة إلى التصنيف العالمي لحدائق الحيوان والذي خرجت منه قبل 19 عاما.

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