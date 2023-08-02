الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

جريدة الدستور

مع قرب موعد التقديم للجامعات الخاصة والأهلية حرص الطلاب على معرفة مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم عبر جوجل، وقد أعلنت الجامعة عن التفاصيل الكاملة حول مصاريفها، وكافة الشروط الخاصة بالتقديم والأوراق المطلوبة في العام 2023 - 2024، طبقا لما أصدرته الجامعة من خلال موقعها الرسمي، عقب حول نتيجة الثانوية العامة واعتمادها من خلال وزير التربية والتعليم.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 والأوراق المطلوبة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مصاريف جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 والأوراق المطلوبة.

يذكر أن مصاريف جامعة الأهرام الكندية في عام 2023 - 2024 وكافة الأوراق المطلوبة جاءت على النحو التالي:

  • كلية الصيدلة: مبلغ قيمته 90 ألف جنيه
  • كلية الصيدلة الإكلينيكة: مبلغ 100 ألف جنيه
  • كلية الإعلام إنجليزي: قيمة 45 ألف جنيه
  • كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه
  • وبينما كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه
  • مصاريف كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه
  • كلية طب الأسنان: مبلغ 135 ألف جنيه
  • مصروفات كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه
  • مصروفات كلية الإعلام: مبلغ 40 ألف جنيه
  • كلية الهندسة: 55 ألف جنيه
  • مصروفات كلية العلاج الطبيعي: مبلغ 80 ألف جنيه

الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 أدبي وتوقعات الحد الأدنى للقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأهرام الكندية 2023

وعن كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بجامعة الأهرام الكندية 2023، فقد جاءت على النحو التالي:
إحضار الأصل من شهادة الميلاد الأصلية.
صورة من البطاقة الشخصية.
4 من الصور الشخصية.
النموذج العسكري للطلبة الذكور.
شهادة طبية يكون معترف بها.

تسديد رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة بالبريد المصرى

الخميس.. بدء تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة 2023 أمس، وأعلن وزير التربية والتعليم عن جميع أوائل الثانوية العامة بمؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن الجدير بالذكر الإعلان عن تنسيق الجامعات لعام 2023 في الأيام القليلة المقبلة.

ويبدأ التقديم خلال أيام قليلة على تنسيق المرحلة الأولى في اليوم السبت القادم، عقب ظهور نتائج الثانوية العامة، وثم يليه تنسيق الجامعات الخاصة والذي سيترقبه من لم يسعفهم المجموع لتحقيق ما سوف يرغبون به.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 جامعة الأهرام الكندية والأوراق المطلوبة الأهرام الكندية

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

رفع 5000 طن مخلفات صلبة بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس