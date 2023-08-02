متاح.. مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

مع قرب موعد التقديم للجامعات الخاصة والأهلية حرص الطلاب على معرفة مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم عبر جوجل، وقد أعلنت الجامعة عن التفاصيل الكاملة حول مصاريفها، وكافة الشروط الخاصة بالتقديم والأوراق المطلوبة في العام 2023 - 2024، طبقا لما أصدرته الجامعة من خلال موقعها الرسمي، عقب حول نتيجة الثانوية العامة واعتمادها من خلال وزير التربية والتعليم.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 والأوراق المطلوبة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مصاريف جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 والأوراق المطلوبة.

يذكر أن مصاريف جامعة الأهرام الكندية في عام 2023 - 2024 وكافة الأوراق المطلوبة جاءت على النحو التالي:

كلية الصيدلة: مبلغ قيمته 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكة: مبلغ 100 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: قيمة 45 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

وبينما كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

مصاريف كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: مبلغ 135 ألف جنيه

مصروفات كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

مصروفات كلية الإعلام: مبلغ 40 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

مصروفات كلية العلاج الطبيعي: مبلغ 80 ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأهرام الكندية 2023

وعن كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بجامعة الأهرام الكندية 2023، فقد جاءت على النحو التالي:

إحضار الأصل من شهادة الميلاد الأصلية.

صورة من البطاقة الشخصية.

4 من الصور الشخصية.

النموذج العسكري للطلبة الذكور.

شهادة طبية يكون معترف بها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة 2023 أمس، وأعلن وزير التربية والتعليم عن جميع أوائل الثانوية العامة بمؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن الجدير بالذكر الإعلان عن تنسيق الجامعات لعام 2023 في الأيام القليلة المقبلة.

ويبدأ التقديم خلال أيام قليلة على تنسيق المرحلة الأولى في اليوم السبت القادم، عقب ظهور نتائج الثانوية العامة، وثم يليه تنسيق الجامعات الخاصة والذي سيترقبه من لم يسعفهم المجموع لتحقيق ما سوف يرغبون به.