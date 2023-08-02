قسم المنازعات الخارجية بـ"قضايا الدولة" ينقذ الخزانة العامة من دفع 236 مليون يورو

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمينتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين في طلب بطلان حكم التحكيم رقم (ICSID Case No. ARB/13/29)، والذي كان ينظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد) وقضي برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.

وتعود خلفية النزاع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة إسبانيا.

وقد نجحت هيئة قضايا الدولة بالاشتراك مع مكتب المحاماة الدولي بريدن برات من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية برفض كافة طلبات التعويضات المبداة المقدمة من الشركتين (شركتى سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين) ضد الدولة المصرية، ولم ترتض شركتا سيمنتوس لايونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين هذا الحكم مما دعاهم لاقامة طلب بطلان ضد جمهورية مصر العربية على الحــــكم الصــــادر في الدعــــوى التحكيميـــة رقـــم (ICSID Case No. ARB/13/29) بتاريخ 30 أكتوبر 2020 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الأكسيد)، وبتاريخ 31 يوليو 2023 صدر الحكم - بصفة نهائية وباتة - برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.

وتمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الثماني أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

صدر البيان من نائب الرئيس المشرف على قسم المنازعات الخارجية المستشــار الدكتور عبدالحميد نجاشي الزهيري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.