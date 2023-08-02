محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول 1400 متر بداية من حديقة بنت الشاطئ وحتى نقابة المهندسين وأيضًا إنشاء النصب التذكارى للشهداء.

وتابعت الدكتورة منال عوض مدى تطابق الأعمال الجارية مع الجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع للدفع بخطة العمل بالتوازى، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت الإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك الخطة، وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق.

وتم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وهيئة ميناء دمياط فى مجال النقل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة والتى تنتج عن كافة الأنشطة بالميناء، بجمعها ونقلها إلى المجمع المتكامل للتخلص من المخلفات الصلبة بمصنع أبوجريدة لتدوير القمامة.

ووقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء .

يشار إلى أن المحافظة قد اتخذت خطوات عديدة بهذا القطاع من أجل تعزيز نظم الإدارة الشاملة للمنظومة والحفاظ على البيئة، من خلال إنشاء وتشغيل مصنع أبوجريدة لتدوير القمامة بفارسكور، وإنشاء المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات.