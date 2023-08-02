الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختل توازنه.. كيف سقط شاب العمرانية من شرفة البلكونة؟

جثة
جثة

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة غموض وملابسات سقوط شاب من الطابق السادس لعقار سكنى بمنطقة العمرانية، وتبين أن الشاب لقى مصرعه إثر اختلال توازنه وسقوطه من شرفة البلكونة.

وأضافت التحريات أن الشاب فارق الحياة عقب سقوطه من الطابق السادس لعقار سكني، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثورعلى جثة شخص في العقد الرابع من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية سقط من شرفة شقة بالطابق السادس في ظروف غامضة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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