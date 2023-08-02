الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يبحث مع وفد البنك الدولى تعزيز مشروعات التعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفد البنك الدولى؛ لبحث سبل التعاون ودعم المشروعات التي تستهدف تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع البنك الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، ومن بينها الارتقاء بجودة مرحلة رياض الأطفال، ووضع نظام مهارات التفكير العليا لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والموجهين ومديري ووكلاء المدارس، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تستهدف تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلّم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إعداد الإطار العام للمناهج بالتركيز على المفاهيم الأساسية والبعد عن الحشو.

كما أكد الوزير أهمية تدريب المعلمين لتحقيق قيمة مضافة تنمي المعارف والقدرات في ضوء التحول الرقمي، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة للموارد والمقومات التي تستطيع من خلالها نقل الخبرات في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي للدول الأخرى.

وقد تناول الاجتماع التعاون الحالي ما بين البنك الدولي ووزارة التربية والتعليم، والعمل المشترك على تحسين بيئة التعليم في مصر.

حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيمان الرشيدي مديرة المشروع.

حضر من البنك الدولى شريف حمدي من مقر البنك الدولي في القاهرة وأندرياس بلوم مدير قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وريانا محمد قائد برنامج التنمية البشرية في مصر، اليمن، جيبوتي، وأميرة كاظم قائد فريق العمل، ومحمد يحيى كبير إخصائي الإدارة المالية.

كما حضر من وزارة التعاون الدولي باسم سامى، وأمين السيد ممثلان عن الوزارة.

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