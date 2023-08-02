خبير لـ"القاهرة الإخبارية": الهيمنة على البحر الأسود من استراتيجيات روسيا

علق الدكتور سمير أيوب خبير في الشئون الروسية، من لندن، علي تطور الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن الهيمنة على البحر الأسود من استراتيجيات روسيا الآن.

وأضاف أن التاريخ يعيد نفسه وأنه لو عدنا إلى الوراء في عهد الحرب الروسية التركية، وكيف أن روسيا انتصرت في هذه الحرب وكانت تسيطر تمامًا على البحر الأسود.

وأشار إلى أن هذا الأمر لم يعجب بريطانيا وفرنسا فشكلا قوة معادية وقاموا بهزيمة روسيا في البحر الأسود، موضحًا أن الموضوع ليس تأمين الحدود الروسية، وإنما فتح طريق في اتجاه البحر الأبيض المتوسط.