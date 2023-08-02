انتشال جثة شخص مجهول الهوية لقي مصرعه في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، من انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، يرتدي ملابسه.

وتبيَّن عدم وجود إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق أو بطاقة شخصية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ونشر صورة المتوفي لإمكانية الوصول لأهليته، وسؤال شهود الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلَّقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوجود جثة طافية لشاب في العقد الثالث من العمر لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة بالتنسيق مع الأهالي، وبالمعاينة والفحص، تبيَّن غرق شخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، يرتدي ملابسه.

وتبيَّن عدم وجود إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق أو بطاقة شخصية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.