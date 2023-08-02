محافظ الشرقية يحيل عمال مقصرين بكفر صقر وديرب نجم للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الموجودين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركزى كفر صقر وديرب نجم لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 15 من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بكفر صقر التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم حضور 3 من العاملين بمقر الإدارة الزراعية بكفر صقر التابعة لمديرية الزراعة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تم رصد عدم حضور 37 من العاملين بمستشفي ديرب نجم المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.