الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا وإيطاليا يدعوان لحوار وطني في النيجر ورفض التدخل العسكري الغربي

انقلاب النيجر
انقلاب النيجر

دعت روسيا الأربعاء، إلى  تنظيم حوار وطني في النيجر ومنع تدهور الوضع في هذا البلد، مشددة على أن التهديد باستخدام القوة لن يساهم في تسوية النزاع هناك وفقاً لقناة “روسيا اليوم”.

بينما أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني في تصريح له مع  قناة "Rainews24" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن معارضة بلاده لأي تدخل عسكري غربي بالوضع في النيجر، مضيفًا أن مثل هذا التدخل سيعتبر استعمارًا جديدًا.

وقال تاجاني: "أعتقد أنه يجب علينا الإصرار على استعادة الديمقراطية في النيجر، لكن من الضروري استبعاد أي مبادرة عسكرية غربية لأنها ستعتبر استعمارًا جديدًا، وأضاف أنه يجب النظر إلى القارة الإفريقية على أنها "المحاور الرئيسي لإيطاليا وأوروبا والغرب"، وليس كمساحة للاستعمار، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه بفضل المشاريع المشتركة لاستخراج المواد الخام، والتي من شأنها أن تسمح للدول الشريكة بالحصول على مواقف متساوية.

واشنطن: فرصة الرجوع عن انقلاب النيجر ضئيلة

وسبق وقال مسئول أمريكي كبير إن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي، وإن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأمريكي هناك يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة أم لا.

وأدانت الولايات المتحدة إطاحة المجلس العسكري بالرئيس محمد بازوم، مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.

روسيا النيجر حوار وطني تدخل عسكري استعمار الديمقراطية انقلاب النيجر

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