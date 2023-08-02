الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط لصوصًا سرقوا مجوهرات من عامل بمحل مصوغات فى المنيا

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بالمنيا. 

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية، بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه شخصان، وسيدة وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعى وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية. 

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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