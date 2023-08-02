الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، حيث أن هناك حالة استقرار تام في قطاع الدواجن خاصة بعد توفير الأعلاف خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 2 أغسطس والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سجلت أسعار لحم لحم بط (بلدي) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 255 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 355 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 59جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 103 جنيها للكيلو.

الفراخ بـ66 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

أسعار الفراخ اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

رئيس شعبة الدواجن يكشف تأثير درجات الحرارة على الفراخ.. وأسباب انخفاض الأسعار

أسعار الفراخ|بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-7-2023 فى مصر

أسعار الرومي ولحم البياض 

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 80 جنيها للكيلو

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار)في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 60جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 48 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 95 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن بورصة الدواجن قطاع الدواجن الأعلاف أسعاررومى عار الدواجن اليوم الأربعاء أسعار الدواجن اليوم

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟