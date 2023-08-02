أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، حيث أن هناك حالة استقرار تام في قطاع الدواجن خاصة بعد توفير الأعلاف خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 2 أغسطس والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سجلت أسعار لحم لحم بط (بلدي) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 255 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 355 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 59جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 103 جنيها للكيلو.

أسعار الرومي ولحم البياض

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 80 جنيها للكيلو

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار)في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 60جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 48 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 95 جنيها للكيلو.