الفراخ بـ66 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق وسجلت الفراخ البيضاء 61 جنيها للمزرعة، فيما سجل سعر الفراخ البيضاء 66 جنيها للكيلو للمستهلك في السوق.

وسجل سعر البيع للبانية للمستهلك 140 جنيها للكيلو وسجلت أسعار الفراخ الساسو داخل الأسواق والمزرعة 90 جنيها للمزرعة، فيما سجل سعر الفراخ الساسو قيمة 95 جنيهات للكيلو للمستهلك في السوق.

واستقرت أسعار الفراخ البلدي، داخل الأسواق والمزرعة، حيث سجلت قيمة 95 جنيها للمزرعة، فيما سجل سعر الفراخ البلدي قيمة 100 جنيه للكيلو للمستهلك في السوق.



وسجلت أسعار الفراخ الأمهات داخل الأسواق والمزرعة 55 جنيها للمزرعة، فيما سجل سعر الفراخ الأمهات قيمة 60 جنيها للكيلو للمستهلك في السوق.