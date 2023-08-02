10 مصابين بانقلاب ميكروباص فى الصف

أصيب 10 مواطنين جراء انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي نطاق مدينة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمى فى منطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق، وإصابة 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.