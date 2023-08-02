ديمتري دلياني: مصر حريصة على إنهاء الانقسام الفلسطيني

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن مصر متمسكة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، بدليل أنها العاصمة العربية الأولى التي تحرص على إنهاء الانقسام؛ من خلال توظيف علاقتها الطيبة مع جميع الأطراف الفلسطينية.

وأضاف دلياني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن الإرادة السياسية الموجودة لدى مصر في هذا المجال هى كل ما تبقي ليدفع طرفي الانقسام بإنهائه. ولولا هذه الإرادة السياسية بالقاهرة لما رأينا اللقاء الأخير في العلمين.

دلياني نأمل أن يكون هناك متابعة وضغوط من القاهرة علي طرفي الانقسام

وتابع دلياني: أعربنا قبل انعقاد اللقاء عن أمانينا في أن يؤدى هذا اللقاء علي الأقل في مطلب واحد جدى ينهي الانقسام ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق للقانون وهذه الخطوة هي الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كما هو منصوص عليه في القانون؛ لأن تلك الانتخابات ستعيد كافة الملفات العالقة التي فشل حلها منذ الانقسام عام 2007، إلى الشعب الفلسطيني ليقول كلمته وفقا للقانون، وبذلك سيكون الشعب الفلسطيني حدد قيادة جديدة له لها الشرعية اللازمة لاتخاذ خطوات جريئة باتجاه القضية الفلسطينية ونحو تجسيد الحق الفلسطيني بتقرير المصير.