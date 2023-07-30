الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسماعيل هنية يعلن خطة حماس في اجتماع العلمين بشأن توحيد الصف الفلسطيني

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، اليوم الأحد، إلى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات ذات الطابع الوجودي الذي فرضته حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية في بعديها المتعلق بالاحتلال أو المتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلية.

 

وقال هنية في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين، إنه يجب الاتفاق على دورية لقاء الأمناء العامين وعقده بشكل دوري مع تشكيل لجنة فصائلية للمتابعة تكون مهمتها متابعة نتائج هذا اللقاء ووضع الآليات لمواجهة التحديات السياسية.

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الحرازين لـ"الدستور": اجتماع الفصائل الفلسطينية فى العلمين يهدف لوضع رؤية وطنية مُلزمة

كما طالب هنية، بإحياء وإعادة تشكيل لجنة الحريات العامة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، ووضع برنامج وآليات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الانتخابات والتوافق حيث تعذرت، مع تشكيل قيادة مشتركة لمتابعة ومواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.


وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس، على ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة ترتكز على عدة منطلقات تتمثل في انتهاء مرحلة أوسلو فشعبنا اليوم أمام مرحلة سياسية وميدانية جديدة، والتناقض الرئيسي هو مع العدو.

 

وشدد على أن المرحلة الراهنة هي مرحلة تحرير وطني، مؤكدا أن الشراكة السياسية على أساس الخيار الديمقراطي الانتخابي لبناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته.

 

وقال هنية، إن قضية فلسطين ومحورها القدس هي قضية وطنية عربية إسلامية إنسانية.

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جمال أبوالفتوح: استضافة العلمين اجتماع الفصائل الفلسطينية فرصة لوحدة الصف

حماس الإسرائيلي الاحتلال العلمين إسماعيل هنية

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