الكشف وصرف العلاج مجانا بقافلة طبية بقرية بهناي بالمنوفية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، قافلة طبية بقرية بهناي التابعة لإدارة الباجور، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

أفادت منسق القوافل الدكتورة الشيماء شفيق نجدي، أن القافلة ضمت تخصص باطنه وأطفال وجراحة ونسا وتنظيم أسرة، بالإضافة إلى مبادرة الاعتلال الكلوي وقياس السكر التراكمي والعشوائي وقياس ضغط الدم حيث تم الكشف على 750 مريضا بالقافلة وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة.