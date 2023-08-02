"نسى ابننا فى المسجد".. سيدة تخلع زوجها بسبب إصابة زوجها بألزهايمر

"بعانى منذ زواجنا بسبب نسيانه المزمن الذى كاد يدمر حياتنا، وبرغم ذلك يرفض تلقى الأدوية أو التوجه للأطباء لعلاجه" بهذه الكلمات بدأت "سهير" حديثها للدستور أثناء تحريرها دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، والتى تحمل رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٢٣.

وقالت سهير فى دعواها: مر على زواجنا 10 سنوات وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طفل واحد "محمد"، نجانا فيهم الله من موت محقق أكثر من مرة بسبب معاناة زوجى مع النسيان، فمنذ زواجنا وهو يعانى من النسيان المزمن، فدائما ينسى مفاتيحه الخاصة وهاتفه فى أى مكان، وفقد كمية هواتف ومفاتيح لا حصر لها.

وتابعت الزوجة: وفى مرة من المرات كان نجلنا محمد عمره ما زال ٣ سنوات تقريبا قرر زوجى اصطحابه معه للصلاة فى المسجد، كنت فى حالة من الخوف بسبب اصطحابه الطفل بمفردهما، وما خشيت منه حدث بالفعل فقد نسي ابننا بالمسجد وغادر لمباشرة أعماله، وبعد نصف ساعة من الانتظار سمعت مؤذن المسجد وهو يقول فى الميكرفون بأن أحد الأشخاص ترك طفلا وغادر، توجهت على الفور واصطحبت طفلى وأنا فى حالة من الفزع والبكاء، تشاجرت معه حينها ونشبت بيننا مشاجرة كبيرة تركت على أثرها المنزل لمدة 6 أشهر وبعد تدخلات كثيرة من الأهل رجعت من أجل استقرار البيت.

وتابعت سهير: ولم تكن هذه آخر مآساتى فقط فدائما يترك الأشياء على البوتجاز ويخرج حتى تسبب فى حريق الشقة 5 مرات وبمرتين منهم كدت أموت أنا وابنى فيهم حتى أصبحت لا أشعر بالأمان معه نهائيا وأخشى بأن أفقد نجلي بسببه.

واختتمت الزوجة: طلبت منه مررات عديدة التوجه للطبيب، لكنه يرفض وبكل مرة أحضر له أدوية مقوية للذاكرة من الصيدلية يلقيها بوجهى ويتشاجر معى ويطردنى.