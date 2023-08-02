تعرف على أشهر البوارج البخارية التى جاءت بأسماء مشاهير

تمر اليوم الذكرى 107 لغرق البارجة البخارية ليوناردو دافنشي، حيث غرقت السفينة الحربية الإيطالية في تارانتو، في مثل هذا اليوم الثاني من أغسطس 1917، وذلك بعد تعرضها للعديد من ضربات المدفعية البحرية النمساوية والمجرية، على حد وصف الحكومة الإيطالية، على عكس الحقيقة التي أشارت إلى أن السبب في غرق "ليوناردو دافنشي" يرجع نتيجة انفجار أثناء عملية تحميل الذخائر.

ليوناردو دافنشي صاحب الموناليزا على اسم بارجه تعرضت لغرق وطاقهما

وقد جاء اسم البارجة على اسم ليوناردو دافنشي وهو أحد أعظم الفنانيين التشكيليين العالميين، والذي تجاوز احترافه للفن إلى مهن أخرى مثل الهندسة والميكانيكا فقد وَضَعَ في فترة حياته مُخطَّطاتٍ لآلات حديثة كثيرة منها آلة طيران ومركبةٌ مُدرَّعة للقتال ولاقطٌ للطاقة شمسية وآلة حاسبة وبدن مزدوج للسّفن، ولم يُظهر أغلب هذه الاختراعات في زمنه إلا قسمٌ قليل بل إنَّ بناء معظمها لم يكُن ممكنًا حينذاك، إذ كان المنهج العلمي في الهندسة وسَبْك المعادن ما يزالُ في مَهْدِه. على أن بعض من اختراعات دا فينتشي البسيطة ظهرت في المصانِعِ أثناء عصر النهضة وحقَّقت نجاحًا كبيرا.

بسمارك بارجة باسم المستشار الحديدي لألمانيا

هي مدرعة بحرية ألمانية بدأت عملها في أغسطس عام 1940، ولكنها كانت هدفا رئيسيا للبريطانيين، وبعد ثمانية أشهر في الخدمة غرقت جراء القصف الهائل للسفن الحربية البريطانية في شمال المحيط الأطلسي وفُقد 2000 شخص من طاقمها، واكتشف العلماء الحطام عام 1989 على يد الدكتور روبرت بالارد.

أما عن الأمير فون بسمارك، المستشار الحديدي، هو أحد أشهر الساسة الأوروبيين بالقرن التاسع عشر، عن طريق منصبه كرئيس وزراء بروسيا ووزير خارجيتها، كانت له يد كبيرة في تأسيس القيصرية الألمانية الثانية إبان الحرب الألمانية الفرنسية، وقد أصبح أول مستشار لها، وقد لعب دورًا مهمًا حين كان مستشارا للرايخ الألماني، وأثرت أفكاره على السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر.