الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ثروت الخرباوى يكشف كواليس اعتصام رابعة الإرهابى

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، عن كواليس الاعتصام الإرهابي المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة، قائلًا: "إن عناصر الإخوان جاءوا من كل المحافظات لميدان رابعة".

وأضاف الخرباوي خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد،  أن هناك حالات تعذيب لأي شخص كان يشك الإخوان به في الاعتصام المسلح برابعة، لافتًا إلى أن قوى الشر اتفقت مع الإخوان لعمل هذا الاعتصام وعمل حكومة موازية للحكومة المصرية، حيث كان هدفهم دخول قوات أجنبية لأرض مصر بهدف فك الاشتباك.

وأوضح، أن أول شهيد كان ضابطًا من رجال الشرطة المصرية بعد إطلاق الإخوان النار في فض رابعة، لافتًا إلى أن أفرادًا من الإخوان ارتدوا الأكفان حتى يظهر أمام الجميع بأن عدد من سقط في فض اعتصام رابعة كبير.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخزن الأسلحة من أنواع على أعلى مستوى خلف طيبة مول. 

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