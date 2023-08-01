الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الجماعة الإرهابية ادعوا نزول سيدنا جبريل لخداع المصريين

أحمد موسى
أحمد موسى

أكّد الإعلامي أحمد موسى أنّه قبل عشر سنوات كان ميدان رابعة البؤرة الإرهابية الأكبر في العالم، لافتًا إلى أن العناصر الإرهابية المسلحة خرجت من الممر الآمن بميدان رابعة المسلح مرتدين النقاب وحلقوا ذقونهم، كما هدد المجرم عاصم عبدالماجد بقتل الشعب المصري من على منصة رابعة.

وأضاف  موسى، خلال  تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية هددت بعدم ترك السلطة إلا بتدمير الوطن، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية مستمرة في التحريض ضد الوطن، ونفذت عمليات إرهابية في سيناء والمحافظات.

وبيّن أنّ الجماعة المحظورة دائمًا على باطل وظلم للجميع، لافتًا إلى أنّ قيادة إخوانية إرهابية ادعت نزول سيدنا جبريل عليه السلام في مسجد رابعة من أجل استخدام الدين لاستغلال المصريين البسطاء وخداعهم، معقبًا: "الله سبحانه وتعالى يقف مع الحق ونصر الشعب المصري على الجماعة الإرهابية، الله يقف معنا وليس معهم".

وأكد أنّ استمرار جماعة الإخوان الإرهابية كان سيدخل مصر في حرب أهلية، لافتًا إلى أنّ الإرهابي خيرت الشاطر أعلن وجود آلاف المسلحين بالمحافظات لقتل المصريين، والمجرم محمد الصغير وعبدالرحمن البر قتلة وخونة.

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