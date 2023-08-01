الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الشعب قال كلمته في ثورة 30 يونيو بإنهاء حكم التنظيم الإخواني الإرهابي

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي" من ميدان الراحل الشهيد هشام بركات ، مؤكدًا أن 30 يونيه كان يوم الخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الشعب هو من يمتلك قرار منح أو سحب الشرعية، والشعب قال كلمته في ثورة 30 يونيو بإنهاء حكم التنظيم الإخواني الإرهابي.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية مازالت تخطط ضد الوطن، وضحت بالأطفال من أجل البقاء في السلطة، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية خدعوا المواطنين وتركوهم للموت من أجل البقاء في السلطة.

وأشار إلى أن غالبية قيادات جماعة الإخوان الإرهابية خارج مصر، كما أن هناك الآلاف خرجوا من الممرات الأمنة من اعتصام رابعة المسلح، مؤكدًا أنه لم يتم القبض علي أي مواطن خرج من الممر الأمن باعتصام رابعة المسلح.

وأكد أن هناك مئات من المسلحين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كانوا داخل بؤرة رابعة، كما أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن الكثير من الضحايا قتلوا من مسافة قريبة وصلت إلى 3 أمتار ومن الخلف في ميدان رابعة المسلح، معقباً: "قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أرادت سيل الدماء من أجل البقاء في السلطة، كما أن الإرهابي صفوت حجازي اعترف أن الدم هدفهم وأنهم لن يتخلوا عن السلطة، وجماعة الإخوان الإرهابية هددت بعدم ترك السلطة إلا بتدمير الوطن".

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