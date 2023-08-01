محمد بن راشد: مصر هى المحضن الثقافى الأكبر والأعظم فى عالمنا العربى

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، بمشاركة مصر في مسابقة تحدي القراءة العربي.

قال محمد بن راشد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم.. حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذه المسابقة.. ستبقى مصر العروبة.. مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي".

وأضاف: كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف.. حفظ الله مصر.. وشعبها وقيادتها.