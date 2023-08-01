الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال "الداخلية"|ضبط ذهب بـ130 مليون جنيه.. وتعدي على سيدة بالشرقية

الامن
الامن

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات المختلفة بذلت مجهودا كبيرا على مدار اليوم، والذي حقق نجاحات مبهرة وملموسة لدى المواطنين في كشف الجرائم.

 

فاميه بريموت كنترول

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يروج لريموت إلكترونى للتحكم في إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

 

تعدي على سيدة بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام مواطن بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

 

ذهب غير مدموغ بـ130 مليون جنيه

نجح رجال الأمن في ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 53 كيلو جرامًا من خام الذهب "غير مدموغ"، قبل بيعها بالأسواق  تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيه.

 

ضبط 189 تاجر مخدرات فى منطقة مقابر أبوصير بالبدرشين

كشفت الأجهزة المعنية، عن ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) انتشار أعمال ترويج وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين بالجيزة. 

 

إصابة 7 أشخاص في حادث على الأوسطي

نجا 7 أشخاص من الموت المحقق، اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب سيارة سوزوكى كانوا يستقلونها أعلى الطريق الأوسطى في نطاق دائرة قسم حلوان، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة.

 

سائق يسرق مجوهرات سيدة كان يعمل لديها بالنزهة

نجح رجال الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بمنطقة النزهة، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

 

مصرع شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة مع آخر بمدينة المطرية شمال الدقهلية.

التواصل الإجتماعى فيس بوك اختلال عجلة الخارجين عن القانون تعاطي المواد المخدرة تطبيق تيك توك دفتر أحوال وزارة الداخلية ضبط الخارجين عن القانون ضبط مرتكب الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي قطاعات وزارة الداخلية لقى شاب مصرعه مركز البدرشين بالجيزة مركز البدرشين ملابسات تداول مقطع فيديو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟