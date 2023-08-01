دفتر أحوال "الداخلية"|ضبط ذهب بـ130 مليون جنيه.. وتعدي على سيدة بالشرقية

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات المختلفة بذلت مجهودا كبيرا على مدار اليوم، والذي حقق نجاحات مبهرة وملموسة لدى المواطنين في كشف الجرائم.

فاميه بريموت كنترول

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يروج لريموت إلكترونى للتحكم في إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

تعدي على سيدة بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام مواطن بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

ذهب غير مدموغ بـ130 مليون جنيه

نجح رجال الأمن في ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 53 كيلو جرامًا من خام الذهب "غير مدموغ"، قبل بيعها بالأسواق تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيه.

ضبط 189 تاجر مخدرات فى منطقة مقابر أبوصير بالبدرشين

كشفت الأجهزة المعنية، عن ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) انتشار أعمال ترويج وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين بالجيزة.

إصابة 7 أشخاص في حادث على الأوسطي

نجا 7 أشخاص من الموت المحقق، اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب سيارة سوزوكى كانوا يستقلونها أعلى الطريق الأوسطى في نطاق دائرة قسم حلوان، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة.

سائق يسرق مجوهرات سيدة كان يعمل لديها بالنزهة

نجح رجال الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بمنطقة النزهة، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

مصرع شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة مع آخر بمدينة المطرية شمال الدقهلية.