لا يفوتك هذا المساء| الأرصاد تحذر من موجات الحرارة خلال أغسطس.. والاشتباكات تتجدد فى لبنان

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"علشان ولادنا".. "التضامن" تواجه عمالة الأطفال: دعم مالى.. وتدريب على "الحرف الآمنة"

تقدم أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، على رأسها وزارة التضامن الاجتماعى، العديد من التدخلات لدعم الأطفال، أهمها ما يتعلق بحمايتهم من العمل فى سن صغيرة. وتواجه «التضامن» عمالة الأطفال بالعديد من الإجراءات العملية، على رأسها صرف دعم مالى شهرى، وتوعية الأطفال بحقوقهم والأسر بخطورة هذه الظاهرة، إلى جانب إقامة ورش عمل لتدريب الأطفال على حرف «آمنة»، وتقديم إرشادات لهم لحمايتهم أثناء العمل.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية تفاصيل هذه التدخلات العملية، وتلتقى عددًا من الأطفال لمعرفة تجاربهم مع العمل، ثم الاستفادة من ورش وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا السياق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4463889

ضبط شركة تروج لـ"ريموت" إخفاء وإظهار فاميه السيارات على "تيك توك"

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يروج لريموت إلكترونى للتحكم في إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4463885

الأرصاد تحذر من موجات حر شديدة خلال أغسطس

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر أغسطس هو الأعلى في معدلات الرطوبة، مؤكدًا أن متوسط درجات الحرارة ستكون قريبة من شهر يوليو وتصل إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4463916

"من الثانوية للكلية".. المؤشرات: الطب 93.17% والهندسة 89.75% وعلوم سياسية 85.58%

أظهرت إحصائيات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة أن نسبة النجاح بلغت ٧٨.٨١٪، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٥٩٨ ألفًا و٧٢٣ طالبًا، من بين ٧٥٩ ألفًا و٧٦٧ طالبًا خضعوا للاختبارات.

وبينت الإحصائيات أن تلك النسبة أكبر من مثيلتها العام الماضى، والتى وصلت لنحو ٧٤.٤٧٪، وشهدت نجاح ٤٥٣ ألفًا و٥٩٦ طالبًا من بين ٦٨٩ ألفًا و٧٤٥ طالبًا خضعوا للاختبارات، ما يزيد بدوره التوقعات بارتفاع الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات. للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"أبناء أبليس".. تفاصيل دفاع سيدة المنصورة عن شرفها حتى الموت

جلس مع صديقه في "قعدة فضفضة" يشكو له من كثرة خلافاته مع زوجته ورغبته في الخلاص من تلك الزيجة وتطليقها دون الحصول على "قشاية" من مستحقاتها ليأتيه صوت صديقه كوسوسة الشيطان بالحل "اكسر عينيها" لتخترق الكلمة راس الزوج ويبدأ في خطته مع صديقه الذي اوحى اليه بالفكرة.

بعد لحظات من تفكير الزوج في كيفية تنفيذ اقتراح صديقه بكسر عين زوجته عرض عليه.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4463887

تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة فى لبنان (فيديو)

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي.

وتوجه وفد من الفصائل الفلسطينية والمسئولين المركزيين، إلى لبنان لزيارة مخيم عين الحلوة، للدخول في مفاوضات ومحاولة وقف القتال في المخيم، بحسب قناة lbcاللبنانية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4463832

مانى يلتحق ببعثة النصر استعدادًا للزمالك فى البطولة العربية

ينتظر أن يلتحق الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي المنضم حديثًا إلى الفريق قادمًا من بايرن ميونيخ بمعسكر ناديه في الطائف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إنه سيتم ضم ماني حال جاهزيته الأربعاء مع بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية، استعدادًا لخوض موقعة الزمالك، الخميس، في آخر مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4463894

غدًا.. "معلومات الوزراء" يطلق مبادرة "بنفكر لبلدنا" دعمًا للاقتصاد

يُطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، مبادرة "بنفكر لبلدنا" بفندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف المبادرة طرح 50 فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسة تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وطرح أكثر من 50 فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في ذلك الشأن. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4463879