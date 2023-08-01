غدًا.. "معلومات الوزراء" يطلق مبادرة "بنفكر لبلدنا" دعمًا للاقتصاد

يُطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، مبادرة "بنفكر لبلدنا" بفندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف المبادرة طرح 50 فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسة تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وطرح أكثر من 50 فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في ذلك الشأن.

كما تتضمن المبادرة خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة ويشارك في المبادرة متخصصون من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة ونحو 21 جهة ووزارة ومركزا بحثيا من خلال 41 فريقًا بحثيًا و40 مشاركة فردية للخبراء.

ولأول مرة تشمل المبادرة طلاب الجامعات من خلال برنامج التدريب الصيفي في موضوعات المبادرة تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.