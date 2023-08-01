الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر من موجات حر شديدة بشهر أغسطس أعلى من المعدلات الطبيعية

موجات حر
موجات حر

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر أغسطس هو الأعلى في معدلات الرطوبة، مؤكدًا أن متوسط درجات الحرارة ستكون قريبة من شهر يوليو وتصل إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا سنشهد بعض موجات الحر الشديدة هذا العام وستكون أعلى من المعدلات الطبيعية ولكنها لن تكون مثل الموجات التي شهدناها في شهر يوليو، حيث إنها ستستمر يومين أو ثلاثة أيام فقط. 

جنوب الصعيد سيواجه درجات حرارة كبيرة

وأكد، خلال المداخلة، أن جنوب الصعيد هو الذي سيواجه درجات حرارة كبيرة، مقارنة بالدرجات على القاهرة الكبرى. 

الأرصاد شهر أغسطس درجات الحرارة المعدلات الطبيعية موجات جنوب الصعيد القاهرة الكبرى

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