ضبط شركة تروج لـ"ريموت" إخفاء وإظهار فاميه السيارات على "تيك توك"

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يروج لريموت إلكترونى للتحكم في إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرات الشركة المشار إليها وأمكن ضبط مالكها "القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه" واثنين من العاملين وبحوزتهم (10 قطع فاميه إلكترونى- نموذج هيكلى صغير الحجم للترويج عنه- 27 رول فاميه مختلفة الأحجام- 25 قطعة فاميه- 14 ضفيرة كهربائية-7 مفتاح فصل كهربائى).

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.