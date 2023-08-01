الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شركة تروج لـ"ريموت" إخفاء وإظهار فاميه السيارات على "تيك توك"

ريموت
ريموت

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يروج لريموت إلكترونى للتحكم في إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرات الشركة المشار إليها وأمكن ضبط  مالكها "القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه" واثنين من العاملين وبحوزتهم (10 قطع فاميه إلكترونى- نموذج هيكلى صغير الحجم للترويج عنه- 27 رول فاميه مختلفة الأحجام- 25 قطعة فاميه- 14 ضفيرة كهربائية-7 مفتاح فصل كهربائى).

 وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية القاهرة والجيزة جهود أجهزة وزارة الداخلية كشف ملابسات ملابسات تداول مقطع فيديو مقطع الفيديو وزارة الداخلية

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