الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"من الثانوية للكلية".. المؤشرات: الطب 93.17% والهندسة 89.75% وعلوم سياسية 85.58%

التنسيق الإلكترونى
التنسيق الإلكترونى

أظهرت إحصائيات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة أن نسبة النجاح بلغت ٧٨.٨١٪، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٥٩٨ ألفًا و٧٢٣ طالبًا، من بين ٧٥٩ ألفًا و٧٦٧ طالبًا خضعوا للاختبارات.

وبينت الإحصائيات أن تلك النسبة أكبر من مثيلتها العام الماضى، والتى وصلت لنحو ٧٤.٤٧٪، وشهدت نجاح ٤٥٣ ألفًا و٥٩٦ طالبًا من بين ٦٨٩ ألفًا و٧٤٥ طالبًا خضعوا للاختبارات، ما يزيد بدوره التوقعات بارتفاع الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات. للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وبلغت نسبة النجاح بين طلاب الشعبة العلمية «رياضيات» هذا العام ٩٧.٧٨٪، والشعبة العلمية «علوم» ٧٨.٦٢٪، والأدبية ٧٨.٧٤٪.

ويساهم ارتفاع نسبة النجاح فى الشعبة الرياضية فى رفع تنسيق القبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية وكلية الملاحة وعلوم الفضاء.

ويُتوقع أن يرتفع تنسيق كل كلية عن العام الماضى بمقدار درجتين أو أكثر، وأن يكون تنسيق كلية الهندسة بمجموع ٣٦٨ بنسبة ٨٩.٧٥٪، وتخطيط  عمرانى القاهرة بـ٣٤٦ بنسبة ٨٤.٣٪ وحاسبات ومعلومات عين شمس ٨٤.١٪.

وبالنسبة لكليات القطاع الطبى، يتوقع أن يكون تنسيق القبول بكليات الطب عند ٣٨٢ درجة بنسبة ٩٣.١٧٪، وطب أسنان ٣٧٧ درجة بنسبة .٩١.٩٥٪ ، وطب بيطرى ٣٦٧ درجة بنسبة٨٩٪ والصيدلة ٣٧١ درجة بنسبة ٩٠.٤٪.

وفى الشعبة الأدبية التى بلغ الحد الأدنى لها فى العام الماضى ٦٤.٥١٪، يتوقع أن يكون اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة عند ٣٥٥ درجة بنسبة ٨٥.٥٨٪، وألسن جامعة عين شمس عند ٣٣٩ درجة بنسبة ٨٢.٦٪، وإعلام جامعة القاهرة عند ٣٣١ درجة بنسبة ٨٠.٧٣٪ والآثار ٣٢٥ درجة بنسبة ٧٩.٢٦٪.

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