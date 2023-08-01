مانى يلتحق ببعثة النصر استعدادًا للزمالك فى البطولة العربية

ينتظر أن يلتحق الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي المنضم حديثًا إلى الفريق قادمًا من بايرن ميونيخ بمعسكر ناديه في الطائف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إنه سيتم ضم ماني حال جاهزيته الأربعاء مع بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية، استعدادًا لخوض موقعة الزمالك، الخميس، في آخر مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ووقع ماني رسميًا مع النصر، ويتبقى الإعلان الرسمي عبر منصات التواصل، عقدًا يمتد 3 أعوام، بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية.

وتردد أن صفقة انتقال ماني إلى النصر السعودي ستبلغ قيمتها حوالي 30 مليون يورو.



وانضم ماني إلى النادي البافاري الصيف الماضي، لكنه عانى من موسم أول صعب بسبب الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم، كما دخل في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.