الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة فى لبنان (فيديو)

عين الحلوة
عين الحلوة

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي.

وتوجه وفد من الفصائل الفلسطينية والمسئولين المركزيين، إلى لبنان لزيارة مخيم عين الحلوة، للدخول في مفاوضات ومحاولة وقف القتال في المخيم، بحسب قناة lbc اللبنانية.

فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة وسط زحام من الرصاص والقذائف داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بين مقاتلي فتح من جهة وجند الشام من جهة أخرى على ضوء تهاوي كافة محاولات الوساطة للتوصل إلى تهدئة وحقن الدماء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تكشف تبادل إطلاق النار داخل المخيم، عصر اليوم.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أمس، إن المخيم شهد ليلة إضافية من الاشتباكات المتقطعة التي ارتفعت حدتها بُعيد منتصف الليل، خصوصًا على محور الطوارئ (البركسات).

وأضافت: "سُمعت أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف بشكل متقطع حتى صباح اليوم، الأمر الذي أبقى وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه يترنح تحت وطأة هذه الخروق المستمرة".

الاشتباكات مخيم عين الحلوة لبنان الفصائل الفلسطينية الاشتباكات العنيفة

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