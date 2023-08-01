الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن المنح الدراسية لجامعة النيل

جامعة النيل
جامعة النيل

تصدرت جامعة النيل محركات البحث على جوجل، بسبب المنح التى تقدمها لطلاب الثانوية العامة 2023، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة  كل ما تريد معرفته عن منح جامعة النيل الدراسية.

أبرز المعلومات عن المنح الدراسية لجامعة النيل 2023

ذكرت جامعة النيل إنها تقدم منح دراسية للطلاب الحاصلين على مجموع ٩٠ ٪ فأكثر في الثانوية العامة تصل إلى خصم ٥٠ ٪ على المصروفات الدراسية في مختلف الكليات.

وعن المنح الدراسية التى تقدمها جامعة النيل لطلاب الثانوية العامة 2023: الطلاب الحاصلين على مجموع من ٨٥ ٪ إلى ٩٠ ٪ تصل نسبة الخصم لهم ٣٠ ٪ ومن ٨٠٪ إلى ٨٥ ٪ خصم يصل إلى ١٥ ٪، مؤكدة الجامعة خلال بياناتها عن المنح الجامعية أن عدد المنح لطلاب الثانوية العامة 70 منحة. 

وضمن المنح التى تقدمها جامعة النيل لطلاب الثانوية العامة 2023 وقد تم الإعلان عنها رسميًا أنه سوف يحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪.

وأشارت جامعة النيل خلال بياناتها عن المنح المقدمة لطلاب الثانوية العامة 2023 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة واعتمادها أمس من وزير التربية والتعليم:  ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

جامعة النيل الأهلية تعلن عن منح دراسية للمتفوقين تصل إلى 50%

وعن التمويل لهذه المنح التى تقدمها جامعة النيل لطلاب الثانوية العامة 2023 قالت: هذه المنح مقدمة من بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع، والشركة المصرية للتكرير.

وعن الهدف من هذه المنح حسبما أعلنت جامعة النيل الأهلية، فقد قالت من خلال بياناها عن الـ 70 منحة أن ذلك بهدف اتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين للحصول على تعليم جامعي عالي الجودة.

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