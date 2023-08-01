كليات علمى رياضة 2023 المرحلة الأولى ومؤشرات التنسيق

يبدأ الطلاب في اختيار كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى بداية من يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس ويستمر حتى 9 أغسطس، وبعد انتهاء مرحلة اختيار الكليات تعلن وزارة التعليم العالي عن تنسيق كليات علمي رياضة 2023، ليبدأ إعلان تنسيق المرحلة الثانوية الثانوية العامة .

كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى

يبدأ طلاب علمى رياضة 2023 المرحلة الأولى اختيار رغبات الكليات بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة ، ومن أهم كليات علمي رياضة والتي يسعى الكثير من الطلاب للالتحاق بها هي كليات الهندسة – كليات الهندسة قسم بترول وتعدين، وكليات الذكاء الاصطناعي التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين خريجها للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة ، بالإضافة إلى أغلب الكليات التي يلتحق بها القسم الأدبي وهي «الاقتصاد والعلوم السياسية – إعلام – ألسن – آثار ».

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تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى

يتم إعلان تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى بعد انتهاء التقديم في المرحلة الاولى في 9 أغسطس الجاري ، ليبدأ بعدها تسكين الطلاب في الكليات الراغبين في الالتحاق بها ثم إعلان تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يكون تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى أقل من العام الماضي ، مع تراجع تنسيق المرحلة الأولى ، وجاء تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى العام الماضي كالتالي:

كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 366 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361 درجة.

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 360 درجة.

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 358 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362 درجة.