الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طاخ طيخ.. أبو يطرح أغنيته الجديدة "دغدغة" على يوتيوب

أبو
أبو

طرح المطرب “أبو” أغنيته الجديدة "دغدغة" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

الأغنية الجديدة من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أبو، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، فواصل موسيقية: رامي سمير.

جاءت كلمات الأغنية كالتالي:"للّي قال مالناش مكان واللي قفّلوا البيبان علشان نتوه..وعابوا فينا للي عشّمنا بكلام واللي مادوش اهتمام حتى بألوو.. وخِلوا بينا للي عيّشنا في صراع واللي جيبنالهم صداع طب أدينا أهو .. إحنا أهوو .. قولنالكوا زمان اننا جايين .. وأدينا جينا اللي وقّعنا في سباق واللي دخّلنا في خناق عطلنا بيه.. فاكرينه واللي وشه التاني بان لما شافنا في امتحان واحتاجنا ليه.. حافظينه كل صاحب مرة باع كل حب قال وداع ومسكنا فيه.. إحنا أهوو.. راميناكم حدف مع التانيين.. هيلا بيلا دغ دغ دغدغة جبناها من تحت وشوفنا المرمغة قلبت درمغة بدراعنا كتبنا تاريخ.. آه ظبطة مسطرة كل اللي تعبنا خلاص اترمى ورا طلقة في مشوارنا وخرجت طاخ طاخ طيخ دغ دغ دغدغة".

دغدغة ابو أبو اغنيته الجديدة دغدغة يوتيوب الجديد طرح

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