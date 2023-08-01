تطوير ورفع كفاءة الطرق بمحافظة الشرقية ضمن "حياة كريمة"

منذ بداية إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تسعى دائماً إلى تقديم الأفضل لحياة المواطن المصري والاهتمام بالارتقاء بالطرق وليس بنية تحتية فقط، حيث قامت المبادرة بأعمال رفع كفاءة الطرق في محافظة الشرقية وإنشاء الكبارى والمحاور والطرق الداخلية والخارجية، وهذا الأمر انعكس من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ومن خلال برنامج التنمية المحلية بجميع المحافظات.

قالت ميرڤت محمد أحد أهالي مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية: "إن حياة كريمة سعت إلى سرعة استجابة طلبات أهالي الشرقية من تطوير وتنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى حياة كريمة وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وتابعت: "أن المبادرة سعت إلى رصف ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بجميع طلبات أهالي الشرقية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل المشروعات الاستثمارية التي جاءت منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية".

وأكد جمال حسن أحد أهالي محافظة الشرقية: "استمرت المبادرة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان محافظة الشرقية، وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له والتأكيد على المظهر الحضاري داخل المحافظة بالإضافة إلى رفع كفاءة الكباري وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطن المصري الحركة والانتقال وتوفير الوقت والجهد".

وأوضح أن معظم القرى كانت تعاني من مشاكل في الطرق الداخلية والعامة التي تصل بين القرية والمدينة الأمر الذي يتسبب في حدوث حوادث طرق دامت لسنوات عديدة ولكن بعد التطوير الوضع أصبح أفضل بكثير منذ انطلاق المبادرة".

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