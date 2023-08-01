العظمى 36 بالقاهرة.. توقعات طقس الغد بالمحافظات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما توفعت هيئة الأرصاد ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار الغد، أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.