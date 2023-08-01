مطار القاهرة ينقل اليوم الثلاثاء أكثر من 78 ألف راكب على متن 540 رحلة جوية

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، أكثر من 78 ألف راكب، وذلك على متن 540 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

ومن المنتظر أن يغادر المطار 271 رحلة جوية تقل على متنها 40 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية، منها نيويورك ولندن وباريس وإسطنبول والكويت وفيينا وأديس أبابا وروما وفرانكفورت وبرلين وأمستردام وبودابست وزيورخ وبغداد وميلانو ولارنكا وإنجمينا ومسقط ولاجوس وأبوجا وهوانزو وبيروت وأبوظبى وأربيل ودبى والشارقة والبحرين وكانو وأثينا وجدة والمدينة والدمام والرياض ورأس الخيمة وعمان ونيروبى ودوالا والدوحة.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 269 رحلة تنقل على متنها 38644 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة، منها: نيويورك ومانشستر وزيورخ وتورنتو وفرانكفورت ولندن وباريس وروما وفيينا وإسطنبول وميلانو وأديس أبابا وعمان والكويت والدوحة وجدة والمدينة ودبى وأبوظبى ولارنكا وبودابست وجنيف وأمستردام وأثينا ومسقط وإنجمينا ولاجوس وبيروت وأبوجا والشارقة والبحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار، لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.