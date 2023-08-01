الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلعت خليل: تحصيلات متأخرة للدولة تقدر بنحو 5.9 مليار جنيه

طلعت خليل
طلعت خليل

كشف طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام والموازنة، أن هناك تحصيلات متأخرة للدولة تقدر بنحو 5.9 مليار جنيه، وهي مبالغ تستطيع سد عجز موازنة الدولة، مشيرا إلى أن هذه المتأخرات مقسمة بين مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية القضاء والنيابة العامة.

وتساءل «خليل»، قائلا: "لماذا تتقاعس الحكومة عن تحصيل هذه المتأخرات إذا كانت حقيقية، وإذا كانت غير حقيقية فلابد من رفعها وإعلان الرقم الحقيقي.. هذا الرقم كفيل أن يقيل حكومة".

وعلق المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا، إن أزمة الديون تحتاج لوقفة شديدة ولا بد من البحث عن حلول، مشيرا إلى أن المتأخرات في الديون تشمل جهات حكومية لا تستطيع السداد والحكومة لو استطاعت التحصيل لن يكون بهذا المبلغ المعلن.

وطالب «ياسر عمر» بضرورة تجفيف منابع الفساد في الإنفاق غير الضروري، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى الشفافية والوضوح.

وتابع، قائلا:" نحتاج لاستكمال المشروعات الحالية فقط، والتوقف عن الدخول في مشروعات جديدة خلال الفترة الراهنة على الأقل، مضيفا: «هناك مشروعات ليس لها عائد يجب تأجيل هذه المشروعات خلال الفترة الحالية ولكن الحتميات ضرورية».

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، «نحتاج لتحديد سقف للدين الخارجي، مقابل السداد ونحتاج لجدولة الديون الحالية».

أزمة الديون الضرائب والجمارك الضرائب العقارية الخطة والموازنة القطاع الخاص المهندس ياسر عمر النيابة العامة

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