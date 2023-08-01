الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موجة حارة جديدة.. "الأرصاد" لـ"الدستور": أغسطس ذروة الصيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة في شهر أغسطس الجاري.

وقالت "غانم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه "من المتوقع أن يمر هذا الأسبوع دون ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ولكن ليس كما شهدناها الأسبوعين الماضيين، إلا أنه ستعود الموجة الحارة في الارتفاع مرة أخرى بداية مع مطلع الأسبوع المقبل، ولكن أقل حدة من السابقة".

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة ستكون مرتفعة بشكل كبير بداية من يوم السبت المقبل، وهذا ما سيجعل المواطن يشعر بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ليسود أجواء ما بين حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة.

وأشارت إلى أن ذروة فصل الصيف، هو شهر أغسطس، حيث إنه سيشهد ارتفاعات كبيرة في نسب الرطوبة، تصل لأكثر من ثلاثة أو أربعة أيام فيه، وسيشهد باقي الشهر ارتفاعات ولكن ليست بنسبة كبيرة.

وأوضحت أن سبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد، هو أن مصر تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي تكون معه كتل هوائية تمر على البحر المتوسط، وتتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

شهر سبتمبر المقبل

ونوهت بأنه بدايًة من شهر سبتمبر المقبل سيبدأ مرتفع الهند الموسمي في التراجع وبالتالي تنخفض درجات الحرارة وكذلك تتراجع نسب الرطوبة، محذرة المواطنين من التواجد لفترات طويلة في أشعة الشمس المباشرة في الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

وشددت على ضرورة غطاء للرأس عند الخروج في الشمس، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

الأحوال الجوية الأرصاد ارتفاع ​​درجات حرارة أغسطس

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