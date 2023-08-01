الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقنين أوضاع 10 مراكز للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، تقنين وضع عدد 10 مراكز للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كافة الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة في مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إنه تم منح الترخيص السياحي لعدد 3 مراكز من هذه المراكز، كما تم منح تصاريح مؤقتة للـ ٧ مراكز الأخرى تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي.

ولفت "عامر" إلى أن تقنين أوضاع هذه المراكز جاء وفقاً للقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2021 الخاص بتنظيم نشاط مراكز دراجات السفاري الجبلي. مضيفا أن المراكز التي تم تقنين أوضاعها تتضمن 9 مراكز سفاري جبلي بمحافظة جنوب سيناء، ومركز آخر بمحافظة البحر الأحمر، كما أنه جاري العمل على الانتهاء من تقنين أوضاع مجموعة أخرى من هذه المراكز خلال الفترة المقبلة.

وكانت اجتماعات اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسة السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وعضوية كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية وذات الصلة،  قد شهدت مناقشة توفيق أوضاع عدد من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي ينطبق عليها المعايير السياحية للعمل على ترخيص عملها من خلال الوزارة وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

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