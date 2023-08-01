الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة سيتم الاعلان عن افتتاح منطقة الاهرامات خلال اسابيع

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

كشف احمد عيسي وزير السياحة والاثار  انه سيتم الاعلان خلال اسابيع قليلة عن موعد الافتتاح النهائي لمنطقة الاهرامات  واضاف الوزير انه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد الافتتاح.  

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل مع محرري السياحة بالعاصمة الادارية

يشار الي ان الوزير  اكد ان حركة السياحة أبرز المؤشرات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير أن السياحة شهدت معدلات إيجابية غير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي حيث تعتبر أعلي ٦ شهور في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بما شهدته تلك الفترة خلال عام ٢٠١٠ والذي كانت قد حققت السياحة في مصر خلاله أعلي أرقام، لافتا إلى تميز تركيبة وتوزيع هذه الأرقام بين الجنسيات المختلفة من السائحين حول العالم

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