الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة" تدعم وتتبنى دليل مركز أبحاث الهواء النظيف للتخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى

جريدة الدستور

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعى الوزارة لدعم كافة الاجراءات والممارسات الجيدة التى من شأنها تجنب التأثيرات السلبية للانبعاثات والتى تسبب تلوث الهواء المحيط سواء الداخلى او الخارجى ، وفى هذا الصدد فقد تم التعاون بين وزارة البيئة والمركز الدولى لأبحاث الهواء النظيف التابع لجامعة سورى الإنجليزية، بشأن الدليل الإرشادى الخاص بتلوث الهواء الداخلى واجراءات التخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى فى مطابخ المنازل.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الدليل يتضمن عدد من التوصيات والتى تساعد شاغلى المنازل فى اتخاذ احتياطات بسيطة لتقليل مساهمهتم وتعرضهم لتلوث الهواء فى المطابخ، ويعد بمثابة وثيقة مرجعية يمكن استخدمها بحملات التوعية بتلوث الهواء الداخلى.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالعمل على التنسيق مع الجهات المعنية بالتشييد والبناء كوزارة الإسكان ومراكز بحوث البناء وغيرها، ووضع المواصفات القياسية لهم من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لوضع كود موحد للتصميم يراعى التخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى فى المطابخ ، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بمتطلبات خفض تلوث الهواء الداخلى ، وذلك بهدف وضع إطار تنفيذى يبدأ من وضع المواصفات القياسية ووصولا للتنفيذ على أرض الواقع وذلك للمنشآت السكنية المزمع إنشائها.

كما وجهت وزيرة البيئة بالتوعية العامة من خلال ادرات التوعية بالوزارة بالتوصيات الواردة فى هذا الدليل فيما يخص خفض التأثير السلبى سواء على اسلوب الطهى او تجنب التأثيرات السلبية للانبعاثات الصادرة من خلال اجراءات يمكن تنفيذها من قبل المواطنين، وايضا دمج هذه التوصيات فى اطار الحملات الإعلامية الحالية او المستقبلية والتى تنفذها الوزارة كحملة اتحضر للأخضر وغيرها ،ونشر تلك التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي التى تنفذها الوزارة للوصول الى اكبر عدد من المواطنين ، وايضا نشر الدليل بالموقع  الإلكتروني الرسمى لوزارة البيئة.

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