خلال أغسطس.. خريطة قوافل حياة كريمة الطبية في البحر الأحمر

تنطلق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر أغسطس بقرى محافظة البحر الأحمر من قرية الزعفرانة شمالا التابعة لمدينة رأس غارب، حيث تنطلق غداً الأربعاء وتستمر بها لمدة يومين.

وكشفت الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن تنتقل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها الخميس المقبل فى قرية الزعفرانة، ثم إلى قرية الأمل والجرف بمدينة القصير، حيث تقضى هناك يومين الجمعة والسبت.

وتنتقل القوافل من قرية الأمل إلى قرية المستعمرة بالقصير يوميَّ الأحد والاثنين الموافقين لـ 6 و 7 أغسطس، ومنها إلى قريتي الخير ورأس حدربه بالشلاتين، ثم إلى مدينة حلايب يوميَّ الخميس والجمعة 10 و 11 أغسطس، وفي السبت والأحد في قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وتبدأ القوافل بالعودة إلى أعمالها مجددًا في الشمال، حيث تعود إلى قرية أبو غصون ومدينة مرسى علم يوميَّ 14 و 15 أغسطس الجاري، وتنتهي أعمال القوافل في قرية أم الحويطات والنصر بمدينة سفاجا في الأربعاء والخميس 16 و 17 أغسطس.

إقبال كبير علي مراكز 100 يوم صحة بالغردقة.. وانتشار فرق التوعية للمواطنين



على جانب آخر، تشهد مراكز ومقار مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة البحر الأحمر اقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، وذلك منذ أول أيام انطلاقها. وفي الوقت نفسه، تنتشر فرق التواصل المجتمعي التي تستهدف تقديم التوعية والإرشادات للمواطنين خلال فترة الإجازات، والتنويه عن مبادرة 100 يوم صحة وتقديم جميع أنواع التثقيف بخصوص أمراض الصيف، وما تقدمه المبادرة من خدمات صحية مجانية للمواطنين.

كشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مراكز مبادرة 100 يوم صحة تستقبل عشرات المواطنين يوميًا منذ أول أيام العمل بها في مختلف مدن المحافظة، مؤكدًا أن مراكز 100 يوم صحة منتشرة في معظم أنحاء المحافظة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر. وأضاف أن المبادرة تشمل فحص صحة المرأة، والأم والجنين، والأمراض المزمنة، والإعتلال الكلوي، والسمعيات، والتقزم، والأنيميا، وكبار السن. كما أكد وجود فرق للتواصل المجتمعي والتثقيف الصحي تعمل خلال المبادرة بالتزامن مع قوافل طبية بمختلف التخصصات.