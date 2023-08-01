أجندة الدستور الثقافية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

يشهد اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس، ختام فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، حيث تعقد في السادسة وحتى الثامنة مساء، ضمن أنشطة البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، عدة ورش فنية للأطفال، من بينها ورشة رسم وتلوين، ورشة صنع ماسكات من الفوم.

يليها في الثامنة وحتي العاشرة، لقاء لشعراء العامية المصرية، بمشاركة الشعراء: عبد الفتاح البيه، محمد عبد القادر، أحمد شلبي، أحمد مجدي، أميرة محسن، السيد عبد الفتاح، صابر عبيد، صفاء الشرايدي، عادل الشربيني، محمد رؤوف، محمد فاروق، مريم خليفة، ويدير الأمسية ويقدمها الإذاعي محمد سعد.

وتختتم الفعاليات في العاشرة وحتي الثانية عشرة، بحفل للإنشاد الديني، والذي تحييه فرقة بورسعيد للإنشاد الديني، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ــ إحياء ذكرى رحيل أحمد باشا كمال

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، احتفالية لإحياء الذكري المائة لرحيل أحمد باشا كمال، والتي تبدأ في الحادية عشرة صباحا وتستمر حتي الخامسة مساء.

يشارك في الاحتفالية أسرة أحمد باشا كمال. وتبدأ الاحتفالية بافتتاح معرض "أحمد كمال باشا: رائد علم المصريات"، وعرض أجزاء من معجم اللغة المصرية القديمة بعد انتهاء عملية الترميم بمعمل الترميم بالمكتبة، بالإضافة إلى عرض بعض المؤلفات النادرة لأحمد كمال باشا والمحفوظة في مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عرض صور شخصية لأحمد كمال مع عائلته، وبعض صور الوثائق الخاصة بأحمد باشا كمال. بالإضافة إلي عرض فيلم وثائقي عن حياة أحمد باشا كمال، وكفاحه وإصراره على تعلم اللغة المصرية القديمة، ونشرها للجمهور العام.

ــ "كلب بخط وحيد تظنه الأمل" بالمركز الدولي للكتاب

في السادسة مساء، يستضيف المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، أمسية لمناقشة ديوان "كلب بخط وحيد تظنه الأمل"، للشاعر أحمد سعيد.

هذا ويناقش الديوان كلا من: الشاعر الكبير فتحي عبد السميع، الشاعر والناقد والمترجم وليد الخشاب، ويدير الأمسية الكاتب الشاعر أحمد أنيس .

ــ أنشطة قطاع الفنون التشكيلية

كما ينظم قطاع الفنون التشكيلية عددا من الأنشطة، تبدأ في العاشرة صباحا، بمتحف الأمير وحيد سليم بالمطرية، وندوة بعنوان “نقطة تواصل” .. ضبط العلاقة بين الآباء والأبناء، والتي تقدمها رباب محمود، استشاري العلاقات الأسرية.

وفي نفس التوقيت ــ العاشرة صباحا ــ تنطلق بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، فعاليات ورشة “النحت بخامات بديلة”، وتستمر الورشة لمدة شهر ــ طوال شهر أغسطس . وفي العاشرة صباحا أيضا، تنطلق بمتحف دنشواي ورشة تعليم رسم للأطفال.

وفي السابعة مساء، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئىس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الاستعادي للفنان محمد عباس، والذي يقام تحت عنوان “حنين أربعون عاماً من الفن”، وذلك بقاعة الباب سليم. ويستر المعرض حتي 12 أغسطس الجاري.

ــ نجوم مسابقة "أنا المصرى" يختتمون احتفال الإنتاج الثقافي بذكرى ثورة يوليو

وفي الثامنة مساء، يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي احتفالاته بذكرى ثورة 23 يوليو، بحفل غنائى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يشارك في الحفل كوكبة من المطربات والمطربين نجوم مسابقة أنا المصرى، وهم "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف، ومحمد سراج"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت إشراف الفنان حاتم عزت.

ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

وتبدأ عروض اليوم الثلاثاء، في السادسة مساء علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بعرض “سيب نفسك”، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ وعلي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية عرض “الزائر”، وفي الثامنة مساء يحتضن معرض “نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم”، عرض “سهرة المحروسة”، وعلي المسرح العائم الصغير يعرض في العاشرة مساء عرض “ياسين وبهية”. وفي نفس التوقيت ــ العاشرة مساء ــ تحتضن خشبة مسرح الجمهورية بعابدين عرض “حتشبسوت”.